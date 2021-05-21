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Ekonomi Atılım Üniversitesi'ne 3 öğretim üyesi alınacak
Ekonomi

Atılım Üniversitesi'ne 3 öğretim üyesi alınacak

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 13:37:00 -
Atılım Üniversitesi'ne 3 öğretim üyesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacak. Atılım Üniversitesi web sayfasında (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları Atılım Üniversitesi web sayfasında yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacak.

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