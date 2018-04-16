Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Atıl kurumlara kilit vurulacak

Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçiş için hazırlık başladı. Aynı işi yapan bazı kurumlar tek çatı altında toplanacak.

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:44
Atıl kurumlara kilit vurulacak

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi kapsamında, özellikle hantal devlet yapısının değiştirilmesine yönelik adımlar netleşiyor. Genel Merkez bünyesindeki uyum komisyonlarının yaptığı çalışmalarda, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uyum kapsamında, 2019 seçimlerinden sonra Başbakanlık kurumunun tümüyle kaldırılması ile birlikte, Başbakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili de bir dizi yeni adım atılacak. AK Parti’nin hazırlıklarını sürdürdüğü uyum düzenlemeleri ile,  Başbakan ve Başbakan Yardımcılarına bağlı çok sayıda kurumun bazılarının lağvedileceği, bazılarının ise doğrudan Cumhurbaşkanlığına veya ilgilerine göre icracı bakanlıklara bağlanacağı belirtildi. Şu anda başbakanlığa bağlı 25 civarında kurum bulunuyor.

KAPATILACAK KURUMLAR

AK Parti kurmayları, kapatılıp-kapatılmamasının tartışıldığı kurumlar arasında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının da bulunduğunu, ayrıca şu anda başbakan yardımcılıklarına bağlı olan TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gibi kurumların ise birleştirilerek Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yapılandırılabileceğini dile getirdi. Bu ve benzeri birçok kamu kurumunun masaya yatırıldığını belirten AK Parti yöneticileri, “Birbiriyle aynı görevi yapan çok sayıda kamu kurumu bulunuyor. Özellikle koalisyon hükûmetleri döneminde, sırf ‘Makam’ oluşturmak için kurum ve kuruluş oluşturulmuş. Bu konumda olan kurumlarla ilgili adım atılacak” dedi.

MERKEZ VALİLİĞİNE SON

AK Parti, merkez valiliği sisteminin kaldırılması, TÜİK ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tek çatı altında alınması, milletlerarası anlaşmalardan kaynaklanan üst kurullar hariç, işlevini yitirmiş bazı üst kurulların kapatılması gibi önerileri de tartışmaya açtı.

BAKANLARA YENİ YETKİLER

Yeni yönetim yapısında, bakanlar Meclis içinden çıkmayacağı için, bugünkünden farklı bir bakanlık statüsü de belirlenecek. Görev tanımlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uygun olacak şekilde, bakanlar için bugünkü gibi geniş çerçevesi olmayan yeni bir yetki tanımı yapılacak

 EKONOMİDE ÇOK BAŞLILIK KALKACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, yeni sisteme uyum konusunda yapılan çalışmalar konusunda milletvekillerine gönderdiği bilgi notunda, vesayetçi yaklaşımların tasfiye edileceğine dikkat çekti. Yeni hükûmet sistemi ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak bürokratik mekanizmaların, yeni bir vesayet üretmesine izin vermeyeceğini belirten Yazıcı, bakanlık yapıları, bakanlıklarla ilişkili kurumların ve bağımsız kurum ile kurulların tamamının bürokratik oligarşiyi ortadan kaldıracak biçimde, yeniden şekillendirileceğini ifade etti.

TÜRKİYE GAZETESİ

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 08:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
    1. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
    2. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
    3. Dortmund'da sakatlık şoku!
    4. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
    5. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
    6. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
    7. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
    8. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
    9. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
    10. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
    11. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
    12. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
    13. Bursaspor hazırlıklara başladı
    14. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
    15. Timsah çalışmalara hemen başladı
    16. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
    17. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
    18. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
    19. Korkutan deprem! Antalya sallandı
    20. Kirpilere yerli kafes entegre edildi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?