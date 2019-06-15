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Atıktan sanata

Samsun’da görev yapan bir öğretmen çevresinden bulduğu atık malzemelerini geri dönüştürerek onları birer sanat eseri haline getiriyor.

15 Haziran 2019 Cumartesi 09:48
Atıktan sanata

Samsun’da görev yapan bir öğretmen çevresinden bulduğu atık malzemelerini geri dönüştürerek onları birer sanat eseri haline getiriyor.


Samsun İlkadım ilçesi 30 Ağustos İmam Hatip Okulunda resim öğretmeniolan 53 yaşındaki Emin Erdoğan öğrencilerden, çarşılardan veya kendi bulmuş olduğu geri dönüşüm malzemelerini tablo, masa, gibi günlük ev işlerinde kullanılacak eşyalara dönüştürüyor. Geri dönüşüme merakının 8 sene önce başladığını söyleyen ve evinin bir odasını atölye yapan Emin Erdoğan, “Derslerde genellikle atık malzemelerle çalışıyoruz. Bundan dolayı okulda öğrencilerle çalışıyorum hem de kendim evde çalışıyorum. Son zamanlarda geri dönüşüme olan ilgi artmaya başladı. Doğayı korumak mantığı ile yapıyorum ve çocuklara da bu fikri aşılıyorum” dedi.


Maddi destek bulması halinde çok daha fazla kişilere ulaşabileceğini kaydeden Erdoğan, “Türkiye’de bu iş üstüne rakip tanımıyorum. Zaman zaman açtığım sergilere herkesi bekliyorum. İnsanlar doğayı sevsin, geri dönüşüme önem versin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 09:48
  1. doğa
  2. sergi
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