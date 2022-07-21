Atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyon hattı projesi sürüyor

Mahallelerden tesise gelecek olan bağlantı hatları için daha önceden yapılan yer tespitleri sonrası çalışmalar hız kazandı. Proje kapsamında 32 km uzunluğunda atık su kolektörü ile Atıksu Arıtma Tesisine iletilecek kanalizasyon suları, ileri arıtma sistemi uygulanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde deşarj edilecek.

Başkan Şenlikoğlu, Küçükköy Mahallesi’nde devam eden kanalizasyon hat çalışmalarını yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

“Bizim için çok önemli olan bu projenin uygulanması ve tamamlanması için gerekli olan tüm hassasiyeti gösterdiğimizin ve projeyi yakinen takip ettiğimizin bilinmesini isterim.” diyen Başkan Şenlikoğlu, “Çevreye duyarlı olma, ekolojik dengeyi koruma ve daha yaşanılabilir bir Giresun için kanalizasyon sularının arıtılarak doğaya kazandırılması çok önemlidir. Bu durum insanlık için Giresun için çok mutluluk verici. Son sistem teknoloji ile ve bazı özellikleriyle Türkiye’de ilk olacak atıksu arıtma tesisi kendi elektriğini de üretecek. Tesisin çamur havuzunda oluşacak metan gazı kurulacak enerji üretim tesisiyle elektrik enerjisine çevrilecek. Bu sayede tesisin içerisine kurulacak elektrik üretim tesisiyle, kendi elektriğinin yüzde 75’ini karşılayacak. Şehrimizin hem coğrafyası hem de yerleşim sıkışıklığı sebebi ile nispeten zor bir proje olacağının farkındayız. Arkadaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.