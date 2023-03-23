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Yerel Atık toplama aracı yaşlı kadının üzerinden geçti
Yerel

Atık toplama aracı yaşlı kadının üzerinden geçti

Yeniakit Publisher
2023-03-23 12:51:00 -
Atık toplama aracı yaşlı kadının üzerinden geçti

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye adına atık toplayan şirket aracının geri geri gelirken çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

 Samsun'un Bafra ilçesinde belediye adına atık toplayan şirket aracının geri geri gelirken çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Kaza, Mevlana Mahallesi Yaka Çıkmazı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkmaz sokakta geri geri gelen Hüseyin G. idaresindeki Bafra Belediyesi adına ambalaj atığı toplayan 55 B 0258 plakalı kamyonet, sokakta yürüyen 75 yaşındaki Dursunhanım Çakır'a çarparak altına aldı. Geri geri gelen sürücü, yaşlı kadını aracın önünden çıkınca fark etti. Aracı durduran sürücü 112’yi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaşlı kadın Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın tekerlerinin yaşlı kadının sol kolu üzerinden geçtiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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