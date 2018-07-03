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Atık su kanalında can pazarı!

Esenyurt'ta, baygınlık geçirerek su kanalına düşen Suriyeli uyruklu bir kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

03 Temmuz 2018 Salı 11:17
Atık su kanalında can pazarı!

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre atık su kanalı çevresinde tahta parçası toplayan Suriye uyruklu bir kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden atık su kanalına düştü. Baygınlık geçiren kişi sudan çıkamadı.

Suriyelinin yardımına ilk önce çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi de sevk edildi. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan kişi, Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:17
  1. Su Kanalı

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