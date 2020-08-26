Ateşkes ilan edilmişti! Türkiye'nin Hafter planı ortaya çıktı

Türkiye'de, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Serrac yönetimindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne olan açık desteğini sürdüyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemlerinden biri de Libya konusuydu. Toplantıda Türkiye'nin Libya'daki ateşkesten memnun olduğu ve sorunların çözümüne ilişkin başarıyla alınan yoldan memnuniyet duyduğu tespit edildi.

Amaç "Hafter'in yalnızlaştırılması"

Ateşkes sonrası Türkiye dışarıdan bakıldığında sessiz gibi görünsede içeride çok aktif bir rol oynuyor. Edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya, İtalya ve Almanya'daki muhataplarıyla temas halinde ve ateşkesin bölgeye nasıl yansıyacağını bekliyor. Ateşkes sonrası için tüm detaylar ve olası seçenekler planlanırken, temel amacın "Hafter'in yalnızlaştırılması" olduğu belirtildi.

Avrupa görüyor

Gelişmeler sonrası Rusya'ya "Moskova ve Berlin'de de ateşkes kararı çıktı, Hafter hiçbirine uymadı. Bu tavrı hâlâ sürdürüyor" mesajı iletilirken, Fransa'nın Serrac ile görüşme kararı da "Haklılığımız Avrupa’da da kabul edilmeye başlandı, Avrupa görmeye başladı" şeklinde yorumlandı.