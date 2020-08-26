  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ateşkes ilan edilmişti! Türkiye'nin Hafter planı ortaya çıktı
Dünya

Ateşkes ilan edilmişti! Türkiye'nin Hafter planı ortaya çıktı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından ilan edilen ateşkes sonrası Türkiye'nin 'Hafter'i yalnızlaştırma' ve 'Hafter'in masa dışında bırakılması' tezini daha güçlü bir şekilde dillendireceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:59:00 -
Ateşkes ilan edilmişti! Türkiye'nin Hafter planı ortaya çıktı

Türkiye'de, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Serrac yönetimindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne olan açık desteğini sürdüyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemlerinden biri de Libya konusuydu. Toplantıda Türkiye'nin Libya'daki ateşkesten memnun olduğu ve sorunların çözümüne ilişkin başarıyla alınan yoldan memnuniyet duyduğu tespit edildi. 

Amaç "Hafter'in yalnızlaştırılması"

Ateşkes sonrası Türkiye dışarıdan bakıldığında sessiz gibi görünsede içeride çok aktif bir rol oynuyor. Edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya, İtalya ve Almanya'daki muhataplarıyla temas halinde ve ateşkesin bölgeye nasıl yansıyacağını bekliyor. Ateşkes sonrası için tüm detaylar ve olası seçenekler planlanırken, temel amacın "Hafter'in yalnızlaştırılması" olduğu belirtildi.

Avrupa görüyor

Gelişmeler sonrası Rusya'ya "Moskova ve Berlin'de de ateşkes kararı çıktı, Hafter hiçbirine uymadı. Bu tavrı hâlâ sürdürüyor" mesajı iletilirken, Fransa'nın Serrac ile görüşme kararı da "Haklılığımız Avrupa’da da kabul edilmeye başlandı, Avrupa görmeye başladı" şeklinde yorumlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!
Dünya

Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bölgede ordu kurma kararı aldıklarını duyurdu.
İlk kez konuştu! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan doğal gaz açıklaması
Gündem

İlk kez konuştu! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan doğal gaz açıklaması

Doğal gaz keşfi ile ilgili 5 gün boyunca adeta sessizliğe gömülen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu’nun doğal gaz ..
Serdar Tatlı kimdir? Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı nerelidir?
Biyografi

Serdar Tatlı kimdir? Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı nerelidir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanının Serdar Tatlı’nın getirildiğini son dakika olarak duyurdu. Peki Merkez..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı