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Gündem Ateşkes arefesinde siyonist zulüm sürüyor!
Gündem

Ateşkes arefesinde siyonist zulüm sürüyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 23:36:00 -
Ateşkes arefesinde siyonist zulüm sürüyor!

Filistin Kızılayı, katil İsrail'in Şifa Hastanesi'nden yaralıları ve hastaları tahliye eden konvoyu 5 saattir beklettiğini açıkladı.

Siyonist İsrail ile Hamas arasında Perşembe günü saat 10:00'da 4 gün süreyle uygulanacak ateşkes başlayacak.

Anlaşma kapsamında Hamas ile katil İsrail'in karşılıklı esir takası da yapacak.

Gazze'deki siyonist zulüm ateşkes arefesinde de sürüyor.

Yaralıların hayatları riske atılıyor!

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi’nden yaralıları ve hastaları tahliye eden konvoyu, 5 saattir Gazze Şeridi’ni kuzey ve güney olarak ayıran kontrol noktasında beklettiği aktarıldı.

Açıklamada, “Yaralılarımız konvoy kontrol noktasında mahsur kalmış durumda. İşgal güçleri konvoyun geçişini engelleyerek ambulansları kapsamlı bir şekilde denetliyor, yaralıların ve hastaların hayatını riske atıyor” denildi.
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