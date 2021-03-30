  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Atay: Fırsat eşitliği sağlayacağız
Ekonomi

Atay: Fırsat eşitliği sağlayacağız

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ‘Kamu Veri’ adlı bir çalışmaya başladıklarını ve e-Devlet Kapısı üzerinden nitelikli veri topladıklarını anımsattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 20:53:00 -
Atay: Fırsat eşitliği sağlayacağız

Atay, şunları dile getirdi: “e-Devlet üzerinden hazırladığımız bir formla 862 bin çalışanımız 75-150 soru arasındaki anketimizi cevapladı. Biz bunların tamamını analiz ettiğimiz zaman gerçek veriye ulaştığımızı düşünüyoruz. Şimdi aynısını özel sektör için de yapacağız. Bu bize öncelikle yol haritası verdi. Biz bir, devlet olarak veriye dayalı iş yapacağız. İki, şeffaf olacağız. Üç, eşitliği sağlayacağız. Kamu kaynağı bu ülkede yaşayan her Türk vatandaşının hakkıdır. Dört, liyakat temelli olacağız ve verimlilik esaslı olacağız. Bunları yaparken de teknolojiden yararlanmak birinci önceliğimiz. Gerek kamuda gerek özel sektörde milyonlarca çalışanı olan bir sistemde manuel yöntemlerle insan kaynağını efektif yönetmemiz mümkün değil. Çünkü insan, doğada yönetilmesi en zor canlı türü. Doğal olarak siz onu yönetebilmek için en ileri teknolojileri kullanmak zorundasınız, en ileri teorileri bilmek zorundasınız.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi

"Süveyş Kanalı" krizi sonrası çarpıcı Libya detayı! Türkiye bu hamleyi yaparsa...

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Süveyş Kanalı'nda yaşanan gemi krizinin Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı konusunda Lib..
Dikkat çeken çıkış! Türkiye doğal gaz yerine bunu kullanabilir
Ekonomi

Dikkat çeken çıkış! Türkiye doğal gaz yerine bunu kullanabilir

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gökalp, Türkiye'nin evlerde doğal gaz yerine hidrojen kullanabileceğini söy..
Türk savaş uçaklarından Rus bombardıman uçağına engelleme
Gündem

Türk savaş uçaklarından Rus bombardıman uçağına engelleme

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Rus bombardıman ve savaş uçaklarına önleme takip için Norveç, İngiltere, Belçika, İtalya, Romanya, Bulgari..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay