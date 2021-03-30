Atay: Fırsat eşitliği sağlayacağız

Atay, şunları dile getirdi: “e-Devlet üzerinden hazırladığımız bir formla 862 bin çalışanımız 75-150 soru arasındaki anketimizi cevapladı. Biz bunların tamamını analiz ettiğimiz zaman gerçek veriye ulaştığımızı düşünüyoruz. Şimdi aynısını özel sektör için de yapacağız. Bu bize öncelikle yol haritası verdi. Biz bir, devlet olarak veriye dayalı iş yapacağız. İki, şeffaf olacağız. Üç, eşitliği sağlayacağız. Kamu kaynağı bu ülkede yaşayan her Türk vatandaşının hakkıdır. Dört, liyakat temelli olacağız ve verimlilik esaslı olacağız. Bunları yaparken de teknolojiden yararlanmak birinci önceliğimiz. Gerek kamuda gerek özel sektörde milyonlarca çalışanı olan bir sistemde manuel yöntemlerle insan kaynağını efektif yönetmemiz mümkün değil. Çünkü insan, doğada yönetilmesi en zor canlı türü. Doğal olarak siz onu yönetebilmek için en ileri teknolojileri kullanmak zorundasınız, en ileri teorileri bilmek zorundasınız.”