Atatürk'e benzeyen adama 'benzeyen adam'ın 'tören' isyanı! 'Göksel Kaya bize engel oluyor'

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Atatürk'e fiziksel benzerliği olması nedeni ile Kemalist maskesi takıp cebini dolduran Göksel Kaya'ya, Ziya Güler adlı kişiden tepki geldi. Ziya Güler de Atatürk'e benzediğini iddia ederek, törenlere katılmak istediğini ancak Göksel Kaya'nın buna engel olduğunu söyledi.

Ziya Güler'in tören isyanı

Güler'in bu açıklaması onun da Atatürk'ü kullanarak cebini doldurmak istediğini gözler önüne sererken, sosyal medyada ise alay konusu oldu.

Ziya Güler'i Atatürk'e benzetemeyen Twitter kullanıcıları, onu "Atatürk'e benzeyen adama benzeyen adam." sözleri ile tiye aldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Güler'in "tören" isyanı üzerine şunları yazdı:

"Atatürk'e benzeyen adama benzeyen adam Ziya Güler, Atatürk'e benzeyen adam Göksel Kaya'ya serzenişte bulundu: Biz de törenlere katılmak istiyoruz ancak Göksel Kaya izin vermiyor."