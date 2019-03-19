Atatürk Havalimanı'ndan ilginç olay! İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan Nijerya uyruklu bir yolcunun midesinden piyasa değeri 200 bin lira olan kapsül halinde kokain ele geçirildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan Nijerya uyruklu yolcunun midesinden piyasa değeri 200 bin lira olduğu değerlendirilen, 82 adet kapsüle konulmuş bir kilogram kokain ele geçirildi.Nijerya uyruklu R.E.tutuklanarak, cezaevine konuldu. Narkotik polisi şüpheliyi durdurdu İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Mart tarihinde Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya Uyruklu yolcu R.E.'yi (22) uyuşturucu madde yuttuğundan şüphelenerek durdurdu. Piyasa değeri 200 bin lira Yapılan incelemenin ardından R.E.'nin hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan incelemede şüphelinin piyasa değeri 200 bin lira olan daralı ağırlığı 1 kilogram gelen 82 adet kapsül (Kokain) uyuşturucu maddeyi yuttuğu tespit edildi. Cezaevine konuldu Uyuşturucu madde R.E.'nin vücudundan çıkarılarak, polise teslim edildi. Nijerya uyruklu R.E. 08 Mart'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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