Atatürk Havalimanı eyleminde Canan Kaftancıoğlu'na 'militarist' şoku!

Atatürk Havalimanı'nın yerine İstanbul'a nefes aldıracak millet bahçesi projesini protesto etmek için bugün bölgeye giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, daha önce "Militarist buluyorum" dediği 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlarıyla karşılandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde yeşil bir koridora dönüşecek millet bahçesine, 'doğa düşmanı' diyerek karşı çıkmıştı.

Militarist bulduğu sloganla karşılandı

Millet bahçesinin yapımını protesto etmek için bugün bölgeye giden Kaftancıoğlu, tepki gösterdiği ve militarist bulduğu 'Atatürk' sloganlarıyla karşılandı.

Kaftancıoğlu'nu karşılayan bir grup CHP'li, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.

"Doğru bulmuyorum"

Kaftancıoğlu, 2012 yılında yaptığı paylaşımda, "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' gibi bir sloganı doğru bulmuyorum. Militer bir dil olmasından öte, birey olmanın önüne geçen bir ifade" demişti.