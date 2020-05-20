  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya markası olma yolunda

Eğitimli genç insan kaynağına yatırım yapılacak

Albaraka’nın kurucusu vefat etti

Toparlanma başlayacak

THY’den 19 Mayıs özel uçuşu
için kalan
Aktüel

Ataseven’den Soykök’e ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Türkiye’nin en genç müftüsü olarak atanan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök’ü makamında ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:11:30 -
Ataseven’den Soykök’e ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Türkiye’nin en genç müftüsü olarak atanan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök’ü makamında ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun’ dileklerini iletti.


İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, geçtiğimiz günlerde Manisa İl Müftülüğüne atanan Mustafa Soykök’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


İl Müftü Yardımcısı Ramazan Arba ve Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur’un da hazır bulunduğu ziyarette Ataseven’e, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hayır İşleri Şube Müdürü Haşim Yadigar eşlik etti.


Manisa İl Müftüsü Soykök, Ataseven’e ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven de Soykök’e yeni görevinin de başarılar diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı