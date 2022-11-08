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Yerel Ataşehir'de iş yerinde patlama: 2 yaralı
Yerel

Ataşehir'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Ataşehir’deki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 23:19:00 -
Ataşehir'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Ataşehir’deki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'nde jeneratör malzemeleri üretilen bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Patlamada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

 

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