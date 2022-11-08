Ataşehir'de iş yerinde patlama: 2 yaralı
Ataşehir’deki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ataşehir’deki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'nde jeneratör malzemeleri üretilen bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Patlamada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.