Ataşehir'de 5 Eylül perşembe günü sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi 5 Eylül 2019

İstanbul’un farklı ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi de Ataşehir. İstanbul planlı kesintiler vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların başlamasından önce vatandaşlarla İSKİ'nin sayfasından paylaşılıyor. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre bazı mahallelerde 5 Eylül 2019 tarihinde farklı saat ve zamanlarda su kesintisi yapılmakta.“Ataşehir 5 Eylül perşembe sular ne zaman gelecek?” sorusu Ataşehir'de ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Ataşehir'de 5 Eylül perşembe günü kesilen sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 5 Eylül 2019 tarihli su kesintisiyle ilgili ayrıntılar...

Ataşehir'de 5 Eylül perşembe günü kesilen sular ne zaman gelecek?

İSKİ 5 EYLÜL PERŞEMBE SU KESİNTİSİ YAPILAN İLÇELER

Etkilenen mahalleler: Yeni Sahra mahallesi

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-09-05 15:50:41.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.