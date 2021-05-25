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Ekonomi Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alıyor
Ekonomi

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alıyor

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 13:53:00 -
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunun ilanda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacak. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmekte.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların ilanda belirtilen belgelerle birlikte Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne ulaşması gerekmekte. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değil.).Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmekte.

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