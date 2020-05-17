Ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 18 Mart’ta ek atama kapsamında atanan 20 bin öğretmenin göreve başlamasının daha fazla zamana yayılmaması çağrısında bulunarak, “Öğretmenlerimizin kazanılmış hakları salgın sürecinde zemine yayılmamalı, kararnameleri gönderilerek hakları zamanında verilmeli, yüzleri güldürülmelidir” dedi.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 18 Mart’ta ek atama kapsamında atanan ancak koronavirüs salgınıyla mücadelede uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle göreve başlatılmayan öğretmenlerle video konferansla görüştü. Mağduriyetlerin giderilmesi, sorunun çözüme kavuşturulması için çaba harcadıklarını ve Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduklarını ifade eden Yalçın, 20 bin öğretmenin ivedilikle göreve başlatılması ve atama takviminin yayımlanması talebiyle Bakanlık yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını, göreve başlatılmamanın olumsuz sonuçlara, hak kayıplarına yol açacağını, bu nedenle sürecin hızla tamamlanarak öğretmenlerin göreve bir an önce başlatılmasının gerekli ve zorunlu olduğunu ifade ettiklerini hatırlatarak, mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önlenmesine yönelik mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

ATILAN ADIMLAR YARIM KALMAMALI

Öğretmen açığının kapatılması için atılan adımın yarım kalmaması gerektiğini kaydeden Yalçın, “Atamaları yapıldığı için mevcut işlerini bırakmak zorunda kalan öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimizin bu mağduriyeti görülmeli, Ramazan Bayramı’ndan önce 20 bin öğretmenimizin kararnameleri gönderilmeli, bayramdan sonra da öğretmenlerimiz göreve başlatılmalıdır. Sendika olarak, beklentimiz ve isteğimiz budur” ifadelerini kullandı.

MAĞDUR ÖĞRETMENLER TALEPLERİNİ İLETTİ

Göreve başlatılmayı bekleyen öğretmenler ise yaşadıkları sıkıntıları, mağduriyetlerini, beklentilerini, zaman geçtikçe şartlarının daha da zorlaştığını, sosyal güvencesizliğin kendileri için büyük bir sorun olduğunu dile getirerek, mağduriyetin giderilmesini ve göreve başlamayı beklediklerini belirtti.

‘Okullar açıldığında biz zaten gerekeni yapacağız’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştüğünü bildirerek “20 bin öğretmen arkadaşımızın göreve başlama sürecinin, okulların kapalı olduğu bu sürecin nihayetinde gerçekleşeceğini ifade etmişti. Bakan Selçuk “Şu anda öğrenci yok okul yok ama biz başlayalım derlerse bu bizim şuandaki belirsizlik içinde onaylayacağımız bir durum değil bu nedenle okullar açıldığında zaten biz gerekeni yapacağız merak etmesinler.” demişti.