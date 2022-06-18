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Yerel Atama kararları Resmi Gazete'de
Yerel

Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 07:09:00 -
Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcılığına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tamer İnan, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mehmet Kalyon atandı. Ayrıca Tapu ve Kadastro 5'inci Bölge Müdürlüğüne Ömer Ay getirildi.

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