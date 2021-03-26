Atakaş Hatayspor’da Galatasaray hazırlıkları
Atakaş Hatayspor, Süper Lig’in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü evinde Galatasaray’la oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig’in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü evinde Galatasaray’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı’nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, top kapma, hava topu ve dar alan çalışması yaptı. Milli takım kamplarında bulunan futbolcular idmanda yer almadı.