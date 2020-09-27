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Spor Atakaş Hatayspor, İstanbul takımlarına karşı yenilmedi
Spor

Atakaş Hatayspor, İstanbul takımlarına karşı yenilmedi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:28:05 -
Atakaş Hatayspor, İstanbul takımlarına karşı yenilmedi

HATAY (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Atakaş Hatayspor, son 3 haftada İstanbul takımlarına karşı çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-beyazlı ekip sezona, Medipol Başakşehir'i 2-0 galibiyetiyle başlarken, geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe karşında çıktığı maçta da 9 kişi kalmasına rağmen sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

Ligde aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle Atakaş Hatayspor puanını 7'e yükseltti.

Hatay temsilcisi öte yandan Süper Lig'deki üç maçında da kalesinde gol görmedi.

Atakaş Hatayspor, haftaya oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçından galip ayrılarak hem yenilmezlik hem de gol yememe serisini sürdürmek istiyor.

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