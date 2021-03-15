ATAK 2 helikopterlerinin motorları Ukrayna'dan gelecek

TUSAŞ’ın helikopter projeleri hakkında konuşan Temel Kotil, T929 bilinen adıyla ATAK-II’nin 11 ton sınıfında olduğunu ve 1.500 kg mühimmat taşıyabildiğini açıkladı. Yerli ve milli motor alternatifinin olmadığı için motorunun Ukrayna’dan geleceğini ifade etti. Kotil ayrıca 2500 beygir motorlarla donatılacağını ve 2023’te ilk uçuşunu yapacağını ifade etti.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile TUSAŞ arasında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi ile geliştirilecek helikopter, mevcut ATAK helikopterimizin yaklaşık iki katı kalkış ağırlığına sahip olacak ve bu alanda dünyada sadece iki örneği bulunan en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yer alacak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2023 yılında Atak 2’nin uçuşunu yapmış olacağını ifade etti.

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu alandaki ihtiyacına yönelik olarak başlatıldı. Projeyle yüksek miktarda faydalı yük taşıyabilen, zorlayıcı çevresel etmenlere dayanıklı, ileri teknoloji hedef takip ve görüntüleme sistemleri, elektronik harp sistemleri, seyrüsefer sistemleri, haberleşme sistemleri ve silah sistemleri ile donatılmış, yüksek manevra kabiliyetine ve performansa sahip, etkin ve caydırıcı bir taarruz helikopterinin tasarlanarak üretilmesi planlanıyor.

Projeyle ayrıca yerli sistem kullanımının azami seviyeye çıkarılması, tedarik güvenliği ve ihracat serbestliğinin sağlanması hedefleniyor. Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi’nin yurt dışı bağımlılığın azaltılmasında, mevcut yurt içi projelerimizde edinilen bilgi birikimi ile yerli, milli ve yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesinde ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Proje ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ağır sınıf taarruz helikopteri ihtiyacını karşılayan, yüksek miktarda faydalı yük (mühimmat) taşıyabilen, ileri teknoloji hedef takip ve görüntüleme sistemleri, elektronik harp sistemleri, navigasyon sistemleri, haberleşme sistemleri ve silah sistemlerine sahip, yurtiçi imkanlarla üretilmiş, tedarik ve ihraç kısıtlarından etkilenmeyen yeni bir taarruz helikopter platformunun geliştirilmesi amaçlanıyor.