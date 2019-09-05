‘Ata Tohumu’ güvence altında

Oğuzhan Gültekin Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla Ata Tohumu Projesi tanıtım toplantısı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi’nde yapıldı.

11 çeşit ürün bir arada

Bakan Pakdemirli, proje kapsamında bugüne dek, vatandaşlar tarafından bağışlanan binin üzerinde tohumun, genetik ve kimyasal tanımlamalarının yapıldığını belirterek, gerekli özellikleri taşıyan tohumların çoğaltıldığını söyledi. Bu kapsamında 60 tona yakın ürün olduğuna işaret eden Pakdemirli, “Bu ürünler arasında Kandıra’nın sivri biberinden, Samsun’un köy salatalığına, Çorum’un 10 dilim kavunundan, Ayaş’ın beyaz bodur domatesine kadar 11 çeşit ürün bulunmaktadır” diye konuştu. Pakdemirli, yerli tohumların yayınlanan yönetmelikle güvence altına alındığına dikkati çekerek, “Bu tohumlar, bu topraklardaki mührümüzdür, genlerimizdir. Bu tohumlar, özgünlüğümüz ve özgürlüğümüzdür” dedi.

25 yıllık yol haritası

Bakan Pakdemirli, 3. Tarım Şûrası’nın Türkiye’nin tarım ve orman vizyonunu oluşturacağını belirterek, “Herkesin fikri bizim için çok önemli. Tarım şurasında, ülkemizin bu alandaki tüm birikimini seferber ederek, bakanlığımızın kısa, orta ve uzun vadeli stratejileriyle 25 yıllık yol haritasını belirleyeceğiz. Bu ülkenin tarım-orman vizyonuna hep beraber değer katalım istiyoruz. Bu yüzden, şûra boyunca, özellikle tarım ve orman konularında kimin fikri varsa bizlerle paylaşsın istiyoruz” dedi.