Ata, Ilıca’dan coşkuyla selamlanacak

Atatürk’ün 1-8 Temmuz 1926 tarihlerinde Ilıca’da 8 gün kalması anısına, Çeşme Belediyesi tarafından Ilıca Mahallesinde üç gün boyunca düzenlenecek olan "Ilıca’dan Ata’ya Selam" etkinliğinin programı açıklandı.

Çeşme Belediyesinden açıklanan programa göre; 19 Temmuz Cuma günü, saat 21.00’de düzenlenecek fener alayı ile etkinlikler başlayacak. Fener alayı, Atatürk anıtının önünden başlayacak. Birinci gün etkinliği, taş iskelede, Erol Evgin’in, "Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde" konseri ile sona erecek.

Ilıca’nın yetiştirdiği sanatçılar gösteri yapacak

20 Temmuz Cumartesi günü etkinlikleri ise, 20.30’da gazeteci yazar ve televizyon programcısı Uğur Dündar’ın "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu söyleşisi ile başlayacak. Saat 21.00’de de, Ilıca’nın yetiştirdiği sanatçıların tango ve bale gösterileri gerçekleşecek. Burcu Olguner ve Görkem Dizdar, "Mazi kalbimde yaradır" şarkısı eşliğinde tango yapacaklar. Aslı Çilek ve Dolun Doyran ise "Dansın Rengi" adlı bale gösterisini gerçekleştirecekler. İkinci gün etkinlikleri, İzmir Devlet Senfoni Quarted’in "Vals ve tangolar" gösterisi ile sona erecek.

Belgesel gösterimi ve "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" konseri

"Ilıca’dan Ata’ya Selam" etkinliklerinin son günü olan 21 Temmuz Pazar günü, saat 21.00’de gazeteci yazar Yaşar Aksoy’un sunumuyla, "Hasan Tahsin’den Mustafa Kemal’e" adlı belgesel gösterimi gerçekleştirilecek. Saat 21.30’da, Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" konseri ile devam edecek olan etkinlikler, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının yelken ve kano geçişi ile sona erecek.

Üç günlük etkinlikler boyunca; Henri Benazus’un "Çağdaş Atatürk Fotoğrafları" ve "Cumhuriyet’imizin Öncü Kadınları" fotoğraf sergileri ile Taner Morova koleksiyonundan "Eski Ilıca Fotoğrafları" sergisi gezilebilecek.