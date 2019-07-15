0553 313 94 23

Ata, Ilıca’dan coşkuyla selamlanacak

Atatürk’ün 1-8 Temmuz 1926 tarihlerinde Ilıca’da 8 gün kalması anısına, Çeşme Belediyesi tarafından Ilıca Mahallesinde üç gün boyunca düzenlenecek olan "Ilıca’dan Ata’ya Selam" etkinliğinin programı açıklandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:16
Ata, Ilıca’dan coşkuyla selamlanacak

Atatürk’ün 1-8 Temmuz 1926 tarihlerinde Ilıca’da 8 gün kalması anısına, Çeşme Belediyesi tarafından Ilıca Mahallesinde üç gün boyunca düzenlenecek olan "Ilıca’dan Ata’ya Selam" etkinliğinin programı açıklandı.



Çeşme Belediyesinden açıklanan programa göre; 19 Temmuz Cuma günü, saat 21.00’de düzenlenecek fener alayı ile etkinlikler başlayacak. Fener alayı, Atatürk anıtının önünden başlayacak. Birinci gün etkinliği, taş iskelede, Erol Evgin’in, "Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde" konseri ile sona erecek.



Ilıca’nın yetiştirdiği sanatçılar gösteri yapacak



20 Temmuz Cumartesi günü etkinlikleri ise, 20.30’da gazeteci yazar ve televizyon programcısı Uğur Dündar’ın "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu söyleşisi ile başlayacak. Saat 21.00’de de, Ilıca’nın yetiştirdiği sanatçıların tango ve bale gösterileri gerçekleşecek. Burcu Olguner ve Görkem Dizdar, "Mazi kalbimde yaradır" şarkısı eşliğinde tango yapacaklar. Aslı Çilek ve Dolun Doyran ise "Dansın Rengi" adlı bale gösterisini gerçekleştirecekler. İkinci gün etkinlikleri, İzmir Devlet Senfoni Quarted’in "Vals ve tangolar" gösterisi ile sona erecek.



Belgesel gösterimi ve "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" konseri



"Ilıca’dan Ata’ya Selam" etkinliklerinin son günü olan 21 Temmuz Pazar günü, saat 21.00’de gazeteci yazar Yaşar Aksoy’un sunumuyla, "Hasan Tahsin’den Mustafa Kemal’e" adlı belgesel gösterimi gerçekleştirilecek. Saat 21.30’da, Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" konseri ile devam edecek olan etkinlikler, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının yelken ve kano geçişi ile sona erecek.



Üç günlük etkinlikler boyunca; Henri Benazus’un "Çağdaş Atatürk Fotoğrafları" ve "Cumhuriyet’imizin Öncü Kadınları" fotoğraf sergileri ile Taner Morova koleksiyonundan "Eski Ilıca Fotoğrafları" sergisi gezilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:16
  1. sanat
  2. fotoğraf
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit astsubay, silah arkadaşının yanına defnedildi
    1. Şehit astsubay, silah arkadaşının..
    2. Katil İsrail, katil polisi serbest..
    3. Tarsus’ta 15 Temmuz şehitleri dualarla..
    4. Uşak’ta 15 Temmuz etkinlikleri
    5. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    6. Varto’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma,..
    7. 15 Temmuz Şehidi Yasin Yılmaz kabri..
    8. Didim’de balık çiftlikleri ve OSB..
    9. UEFA'dan Burak Yılmaz'a doğum günü..
    10. Samsun’da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    11. Mızraklı kan bağışında bulundu
    12. Didimspor transfere hızlı girdi
    13. Ağrı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    14. Şahinbey’de hamleler 15 Temmuz için..
    15. Malatya’da 15 Temmuz şehitleri için..
    16. Çocuk istismarcılığından aranan kişi..
    17. Çok konuşulacak sözler: Ağır bir..
    18. AK Parti’li heyetten 15 Temmuz..
    19. İntihar eden şahsın mektubu tefeciyi..
    20. Güney Asya'da muson yağmurları
    21. Güney Kore'de 15 Temmuz şehitleri..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz..
    23. Deniz kabuklarıyla evinizi şık bir..
    24. İrlandalı kadın turisti ölüm..
    25. 15 Temmuz şehidi polis memuru Akif..
    26. Tur midibüsü ile şehiriçi toplu taşıma..
    27. Yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
    28. Fenerbahçe'nin eski golcüsünün yeni..
    29. Bayburt’ta şehitler için dualar..
    30. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal..
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”