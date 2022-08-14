ATA AÖF ikinci üniversite kayıt tarihi | ATA AÖF sınavsız üniversite başvuru şartları:

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, lisans ve önlisans mezunlarına sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor. İkinci üniversite için kayıt yaptırmak isteyenler ise takip edecekleri adımları araştırıyor. Peki, ATA AÖF sınavsız üniversite kayıtları ne zaman?

ATA AÖF ikinci üniversite kayıt tarihi

İkinci üniversite ön kayıtları 6 Haziran-2 Ekim tarihleri arasında 'obs.atauni.edu.tr' adresi üzerinden yapılıyor. Ön kayıt işlemini gerçekleştirenler 29 Ağustos-2 Ekim tarihleri arasında TC kimlik numaralarıyla birlikte Halkbank, VakıfBank ya da Ziraat Bankası şube/internet bankacılığından güz yarıyıl materyal ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Güz yarıyıl ücretlerini yatıranların kesin kayıtları fakülte tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek.

ATA AÖF sınavsız üniversite başvuru şartları:

Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirken herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarından birini tercih edebilirler.

Not: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda pasif öğrenci (kayıtlı ancak ders kaydı yaptırmamış) durumunda bulunanlar da ikinci üniversite fırsatından yararlanabilir.

İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Halkla ilişkiler ve Tanıtım

Grafik Sanatlar

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih programlarından oluşmaktadır.

İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans programları;

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler programlarından oluşmaktadır.