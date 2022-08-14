ATA AÖF ikinci üniversite kayıt tarihi | ATA AÖF sınavsız üniversite başvuru şartları:
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor. ATA AÖF sınavsız üniversite kimler kayıt olabilir? ATA AÖF ikinci üniversite kayıt ücretleri 2022-2023
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, lisans ve önlisans mezunlarına sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor. İkinci üniversite için kayıt yaptırmak isteyenler ise takip edecekleri adımları araştırıyor. Peki, ATA AÖF sınavsız üniversite kayıtları ne zaman?
ATA AÖF ikinci üniversite kayıt tarihi
İkinci üniversite ön kayıtları 6 Haziran-2 Ekim tarihleri arasında 'obs.atauni.edu.tr' adresi üzerinden yapılıyor. Ön kayıt işlemini gerçekleştirenler 29 Ağustos-2 Ekim tarihleri arasında TC kimlik numaralarıyla birlikte Halkbank, VakıfBank ya da Ziraat Bankası şube/internet bankacılığından güz yarıyıl materyal ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Güz yarıyıl ücretlerini yatıranların kesin kayıtları fakülte tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek.
ATA AÖF sınavsız üniversite başvuru şartları:
Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirken herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarından birini tercih edebilirler.
Not: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda pasif öğrenci (kayıtlı ancak ders kaydı yaptırmamış) durumunda bulunanlar da ikinci üniversite fırsatından yararlanabilir.
İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Halkla ilişkiler ve Tanıtım
Grafik Sanatlar
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih programlarından oluşmaktadır.
İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans programları;
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler programlarından oluşmaktadır.