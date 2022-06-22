ATA AÖF 2022 bütünleme sınavı ne zaman? 2022 Mezuniyet üç ders sınavı tarihi!

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi sınavlarından sonra, gözler bütünleme sınavına çevrildi. ATA AÖF öğrencilerinden bütünleme sınavına katılacaklar, bütünleme sınavı tarihini merak ediyor. İşte 2022 ATA AÖF sınav takviminde yer alan o tarih...

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ara ve final sınavları ve Bahar Dönemi ara sınavlarından sonra bütünleme sınavına girecek öğrenciler merakla araştırıyor. ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman uygulanacak? Peki 2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavı ne zaman gerçekleşecek?

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav giriş yerlerinin ise sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılması bekleniyor.

Bütünleme sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi üzerinden yapılacak sınav merkezi tercihleri 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'da sona erecek. Tercih değiştirmeyen adayların sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacak. Bütünleme sınavı 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak.

ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı ne zaman?

2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

ATA AÖF'den mezun nasıl olunur, diploma nasıl alınır?

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.

Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.