Asya’nın kalbinde çelik dev: Çin’den dünyanın ilk çift katlı asma köprüsü

Çin, ulaşım altyapısında yeni bir dönüm noktasına imza attı. Doğu Çin’in Anhui eyaletinde inşa edilen Tongling Yangtze Nehri Üçüncü Köprüsü, hem karayolu hem de demiryolu taşımacılığına uygun dünyanın ilk çift katlı kablolu asma köprüsü olarak trafiğe açıldı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Yangtze Nehri üzerindeki 11’inci köprü olma özelliğini taşıyan bu dev proje, planlanandan altı ay önce tamamlandı. Toplam 8,78 milyar yuan (yaklaşık 1,21 milyar dolar) yatırımla hayata geçirilen köprü, Anhui eyaletini ülke genelindeki ulaşım ağlarına entegre ederek bölgesel bağlantıyı ve trafik kapasitesini artıracak.

Proje yöneticileri, köprünün 988 metrelik ana açıklığıyla, “bir kilometre sınıfındaki çelik kafes kirişli köprüler arasında dünyada ilk kez halat destekli ve askılı bir kooperatif sistemin uygulandığını” vurguladı. Bu sistem sayesinde köprü, nehri tek geçişte aşarken deniz trafiğine en az düzeyde etki ediyor.

Ayrıca, köprünün güçlü taşıma kapasitesi sayesinde ana kuleler taşkın setlerinden uzak inşa edilerek taşkın güvenliği artırıldı.

Tongling Yangtze Nehri Üçüncü Köprüsü, Yangtze Nehri Ana Hattı Nehir Geçiş Kanalı Düzen Planı (2020–2035) kapsamında yer alıyor. Proje, yalnızca Kuşak ve Yol Girişimi, Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı ve Yangtze Nehri Deltası’nın entegre kalkınması gibi ulusal stratejilerin bir parçası olmakla kalmıyor, aynı zamanda Anhui eyaletinde yürütülen en büyük altyapı projelerinden biri olarak öne çıkıyor.