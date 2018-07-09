Asya'dan Güney Amerika'ya... Tüm Dünya Beştepe'ye kilitlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başkanlık yeminini ederek Türkiye'nin 3'üncü Cumhuriyet devrini resmen başlatacak. Başkan Erdoğan, saat 16.30'da TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek.

BAKANLAR KURULU AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 18.00'de çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilen hazirunun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak. Yine bu gece düzenlenecek basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edilecek.

DÜNYANIN GÖZÜ KULAĞI TÜRKİYE'DE

Erdoğan'ın başkanlık töreni tüm dünyada yakından takip ediliyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, binlerce kilometre öteden başkanlık törenini izlemeye gelirken, Türkiye'nin stratejik ortağı Katar'ın emiri Hamid Bin Halife Âl-Sani de törene katılacak. Dünyaca ünlü medya kuruluşu Al-Jazeera da Arapça sayfasının manşetinde Erdoğan'ın fotoğrafını koyarak 'Muhteşem Tören' manşetini attı.