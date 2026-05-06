Asya ülkesiyle bomba anlaşma: Türkiye'den 12 tane Bayraktar Kızılelma alacaklar

Baykar ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı’nın ihracatına yönelik sözleşme imzalandı. Anlaşma kapsamında Endonezya'ya ilk etapta 12 uçaktan oluşan bir filo teslim edilecek.

Baykar ile Endonezya firması Republikorp arasında, insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın ihracatı için resmi sözleşme imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, "Baykar adına tarihi bir anlaşmaya imza atmış olduk.

Anlaşmanın tarihi önemi ilk kez ihraç edilmesi. Hedefimiz 12 adetten oluşan bir filoyu 2028'den itibaren teslim etmek. Bu anlaşmanın ülkelerimiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

İlk etapta 12 uçaklık filo

Anlaşma kapsamında Endonezya'ya ilk etapta 12 uçaktan oluşan bir filo teslim edilecek. Sözleşmede yer alan opsiyonlar dahilinde, teslimatın toplamda 4 filo yani 48 uçağa kadar genişletilmesi öngörülüyor.