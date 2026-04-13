Yeni Kızılelmamız Belgrad!... Mehmed: Fetihler Sultanı'nda büyük heyecan
TRT 1’in sevilen dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı”, heyecan verici yetmiş altıncı bölümüyle 14 Nisan Salı (yarın) akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.
Sultan Mehmed, sefer için hazırlıkları hızlandırırken, Mahmud Paşa’dan kısa sürede büyük bir kaynak bulmasını ister. Bu arayış, devlet içinde dengeleri hareketlendirecek önemli bir adımı da beraberinde getirir.
Sefer öncesi sancak beyleri ve tekke şeyhleri bir araya gelir. Molla Gürani’nin sözleriyle birlikte güçlü bir birlik havası oluşur. Yaklaşan sefer öncesi ortaya çıkan bu dayanışma, sarayda da etkisini hissettirmeye başlar.
Ancak saray içinde başka bir hareketlilik vardır. Gülşah Hatun ve Bahar Hatun’un, Şehzade Mustafa ve Bayezid adına yaptığı hamleler, Mehmed’in sert tepkisine neden olur. Şehzadeler arasındaki denge giderek hassas bir hale gelir. Bu adımlar, Şehzade Mustafa ile Bayezid arasındaki dengeyi nasıl etkileyecek?
Öte yanda Vlad yeniden sahneye çıkar. Macar Kralı Mattias’ın serbest bıraktığı Vlad, Eflak’a dönerek tahtını geri almak için harekete geçer. Attığı adımlar, bölgede korku ve belirsizliği artırırken, hedefinde yalnızca düşmanları yoktur. Vlad’ın yeni hamlesi ne olacak?
Bu gelişmelerin ortasında Bahadır Paşa, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Hatice ve oğlu Ahmed’i kurtarmak için çıktığı yolda, kendisini hiç beklemediği bir durumun içinde bulur. Bahadır Paşa’nın Hatice ve Ahmed’i kurtarma yolculuğu nasıl bir sürpriz gelişmeyle sonuçlanacak?
Radu ve akıncılardan gelen haber İstanbul’a ulaşır. Mehmed’in Divan’da öğrendiği bu gelişme, yaklaşan tehlikenin boyutunu gözler önüne serer.
