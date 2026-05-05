  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığından "sarı" kodlu uyarı Ankara'da bayram havası! Mansur yine ihaleye çıkıyor Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çıkışına DEM Parti’den dikkat çeken yanıt: ‘Altına imzamızı atarız’ Siber Güvenlik Kurulu toplandı! "Dijital devlet" ibaresi eklendi Hakaretçi CHP’den sonra şimdi de SP! Mahmut Arıkan’ın freni patladı Savunma Sanayinde 24 yılda nerden nereye! Bakan Kacır SAHA'da bir bir açıkladı! Koş Sözcü koş sana haber çıktı! CHP’de 'dilim karpuz' sezonu açıldı SAHA 2026’da ASELSAN fırtınası: TUFAN ve KILIÇ ilk kez vitrinde! Yoksul diye anne ve çocuğu dışarı atmışlardı! Restorandaki vicdansızlığa bakanlık ceza kesti Görüşmeye damga vuran konu! Bakan Gürlek ve Çiftçi'den dev zirve
Gündem MHP'li Feti Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: "Kılıçdaroğlu yetkili hale gelebilir"
Gündem

MHP'li Feti Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: "Kılıçdaroğlu yetkili hale gelebilir"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MHP'li Feti Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: "Kılıçdaroğlu yetkili hale gelebilir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir” açıklamasını yaptı.

CHP’de 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Özel'in ‘Genel Başkan’ seçildiği 38. Kurultay’da "delege iradesinin mutlak butlanla sakatlandığı" iddiası ile açılan dava öncesi MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

“KILIÇDAROĞLU VE EKİBİ HUKUKEN TEKRAR YETKİLİ HALE GELEBİLİR”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yıldız, davadan ‘mutlak butlan’ kararının çıkması ve kesinleşmesi durumunda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin Özel'in yerine göreve gelebileceğini söyledi.

 

Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Kurultayda , "delege iradesinin mutlak butlanla sakatlandığı" iddiasıyla iptal davası açılmıştı. Yerel mahkeme, mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti. Mahkemenin ret kararı istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesi inceleme sürecinde, İstanbul ve Ankara'daki ilgili yerel mahkemelerden tüm delil ve dava dosyalarını istedi. Mahkeme halen tüm bu belgeleri incelemektedir. Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde Özgür Özel yönetimi yerine, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "usulsüzlük" ve "oylamaya hile karıştırma" iddiasıyla açılan ceza davasında ise 12 sanık yargılanıyor. Davanın beşinci duruşması 6 Mayıs'ta yapılacak.”

 

Partide rahatsızlık duyanlara çağrı! Önder Aksakal CHP'ye verdi veriştirdi!
Partide rahatsızlık duyanlara çağrı! Önder Aksakal CHP'ye verdi veriştirdi!

Gündem

Partide rahatsızlık duyanlara çağrı! Önder Aksakal CHP'ye verdi veriştirdi!

Koş Sözcü koş sana haber çıktı! CHP’de 'dilim karpuz' sezonu açıldı
Koş Sözcü koş sana haber çıktı! CHP’de 'dilim karpuz' sezonu açıldı

Gündem

Koş Sözcü koş sana haber çıktı! CHP’de 'dilim karpuz' sezonu açıldı

Hakaretçi CHP’den sonra şimdi de SP! Mahmut Arıkan’ın freni patladı
Hakaretçi CHP’den sonra şimdi de SP! Mahmut Arıkan’ın freni patladı

Siyaset

Hakaretçi CHP’den sonra şimdi de SP! Mahmut Arıkan’ın freni patladı

'Pişmanım' diyen CHP'li Tanju eşinden özür diledi
'Pişmanım' diyen CHP'li Tanju eşinden özür diledi

Gündem

'Pişmanım' diyen CHP'li Tanju eşinden özür diledi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MİLLET

MHP genel başkanı feti yıldız hukukun doğru söylemiştir ama bunu halka anlatmak zor olabilir şöyleki bakın hükümet hukuka müdahale etti Kemal Kılıçdaroğlu’ nun yolunu açtı Kemal bey zaten partide başarılı lider değil diye chp bunu koz olarak seçmene mağduruz mağdur olduk gibi alğılar yapa bilirler gibi geliyor bana bana kalırsa bunca rüşvet yolsuzluklar belediye başkanların uygunsuz otel odasında yakalanması diğeri on altı yaşında kızın anı ölümü bunlar chp hanesine yazılmalı birakın meclise dahı girmemeli seçmen büyük bir ders vermeli CHP’ye
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23