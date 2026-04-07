Gündemi sarsan gelişme: Bayraktar Kızılelma'nın rakibi yere çakıldı

YFQ-42A, ABD Hava Kuvvetleri’nin “kanat adam” konsepti kapsamında yürüttüğü CCA programının Increment 1 aşamasında geliştirilen platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Program, F-35 ve gelecekteki NGAD (Next Generation Air Dominance) savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacak otonom insansız hava araçlarının geliştirilmesini hedefliyor. General Atomics tarafından geliştirilen platform, şirketin “Gambit” ailesine ait üretime yakın bir prototip olarak tanımlanıyor. “Dark Merlin” olarak adlandırılan varyantların daha önce test uçuşları gerçekleştirdiği biliniyor.