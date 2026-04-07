Gündemi sarsan gelişme: Bayraktar Kızılelma'nın rakibi yere çakıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gündemi sarsan gelişme: Bayraktar Kızılelma'nın rakibi yere çakıldı

Bayraktar Kızılelma'nın rakipleri arasında gösterilen YFQ-42A insansız savaş uçağı kaza yaparak yere çakıldı. Gelişme savunma çevrelerinde şok etkisi yaptı.

Foto - Gündemi sarsan gelişme: Bayraktar Kızılelma'nın rakibi yere çakıldı

GDH Haber'de yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri’nin Collaborative Combat Aircraft (CCA) programı kapsamında geliştirilen YFQ-42A insansız savaş uçağı prototipi, Kaliforniya’da test uçuşu sırasında düştü.

Foto - Gündemi sarsan gelişme: Bayraktar Kızılelma'nın rakibi yere çakıldı

Kazanın, Gray Butte Havalimanı yakınlarında kalkıştan kısa süre sonra meydana geldiği bildirildi. Olayın Pasifik Saati ile yaklaşık 13.00 sıralarında gerçekleştiği belirtilirken, kazaya ilişkin teknik inceleme süreci başlatıldı.

Foto - Gündemi sarsan gelişme: Bayraktar Kızılelma'nın rakibi yere çakıldı

Prototipi geliştiren General Atomics, kazanın ardından YFQ-42A test uçuşlarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. Şirket, uçuşların uygun görüldüğünde yeniden başlatılacağını belirtti. Şirket sözcüsü C. Mark Brinkley, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD Hava Kuvvetleri olaydan haberdar ve standart uçak kaza inceleme prosedürleri uygulanacak” ifadelerini kullandı.

Foto - Gündemi sarsan gelişme: Bayraktar Kızılelma'nın rakibi yere çakıldı

YFQ-42A, ABD Hava Kuvvetleri’nin “kanat adam” konsepti kapsamında yürüttüğü CCA programının Increment 1 aşamasında geliştirilen platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Program, F-35 ve gelecekteki NGAD (Next Generation Air Dominance) savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacak otonom insansız hava araçlarının geliştirilmesini hedefliyor. General Atomics tarafından geliştirilen platform, şirketin “Gambit” ailesine ait üretime yakın bir prototip olarak tanımlanıyor. “Dark Merlin” olarak adlandırılan varyantların daha önce test uçuşları gerçekleştirdiği biliniyor.

Foto - Gündemi sarsan gelişme: Bayraktar Kızılelma'nın rakibi yere çakıldı

CCA programının ilk aşamasında General Atomics ile Anduril finalist olarak belirlenmişti. Anduril’in YFQ-44A Fury platformu inert mühimmat taşıma testlerine başlarken, YFQ-42A’nın da benzer test süreçlerine geçmesinin planlandığı ifade ediliyordu. Program kapsamında nihai üretim kararının 2026 yazında verilmesi bekleniyor.

Foto - Gündemi sarsan gelişme: Bayraktar Kızılelma'nın rakibi yere çakıldı

General Atomics, kazanın nedenine ilişkin veri toplama çalışmalarının sürdüğünü ve bu aşamada spekülasyon yapılmasının erken olduğunu vurguladı. Test faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının programın genel takvimine kısa vadeli etkiler oluşturabileceği değerlendirilirken, CCA programına yönelik geliştirme çalışmalarının farklı tasarım aşamalarıyla birlikte devam ettiği bildirildi.

