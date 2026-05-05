Dünya İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: Dünyaya resmen ilan ettiler
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yönetmek için yeni bir birim kurduğunu yaptığı açıklamayla dünyaya ilan etti.

İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi trafiğini düzenlemek amacıyla yeni bir birim oluşturdu.

Bu kapsamda, boğazdan geçiş yapmak isteyen gemilere belirli bir e-posta adresi üzerinden kuralları içeren bir bilgilendirme iletiliyor. Gemilerin geçiş izni alabilmesi için bu kurallara uygun hareket etmesi şart koşuluyor.

"MÜDAHALE" UYARISI

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan gemilere yönelik yeni bir uyarı yayımladı.

Açıklamada, Boğaz’dan geçiş yapmak isteyen tüm gemilere seslenilerek, "Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için tek güvenli rota, daha önce İran tarafından ilan edilen koridordur. Gemilerin diğer rotalara yönelmesi güvensizdir. Aksi halde DMO Deniz Kuvvetleri’nin kararlı müdahalesiyle karşılaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

 

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM

İran'ın, dün Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı. Haberde, ABD’ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı’nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı belirtilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Yorumlar

iğrandan 1 milyon 566 ncı karar, resmi

bu kararı da resmi gazetelerinde yayınlamışlar, açın okuyun
