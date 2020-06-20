Asya ülkesinden önemli hamle! Türkiye'ye teklif yapacaklar

Bangladeş Askeri Ataşesi Tuğgeneral Md Tariqul Alam Tariq, 17.06.2020 tarihinde Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.‘yi ziyaret ederek fabrikayı gezdi.

KOE Genel Müdürü Sn. Cengiz Adak, Koluman Holding’in Yönetim Kurulu Danışmanı Sn. Önder Ege, KOE Ar-Ge Müdürü Sn. Zafer Özcan ve Ar-Ge yetkilileri ile görüşen Sn. Tariq, geliştirilen sivil ve askeri araçlarla ilgili bilgi aldı. Tuğgeneral Tariq, Koluman tarafından yerli imkânlarla geliştirilen 8×8 zırhlı araç taşıyıcısı Derman‘ı da inceledi.

Fikir alışverişinin ardından sona eren ziyarette Tuğgeneral Tariq, yaptığı konuşmada, Türkiye’deki askeri teknolojinin ileri seviyeye geldiğini belirterek, “Ülkemiz, Türkiye’nin askeri teknoloji deneyiminden faydalanmak istiyor.” ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin zırhlı kabine sahip 8×8 bir lojistik destek aracı ihtiyacına yönelik 2015 sonunda Ar-Ge çalışmalarına başlayan Koluman Otomotiv Endüstri, 2018 yılı sonunda kendi markası ile “DERMAN 8×8” Zırhlı Lojistik Destek Aracını piyasaya sürmüştür. KOE, sahip olduğu üretim altyapısı ile TSK’nın çeşitli özel sistemler için ihtiyaç duyduğu 8×8 kamyon ve çekici ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Askeri projelerde her zaman önceliği TSK’nın ihtiyaçlarını karşılamak olan Koluman, “DERMAN 8×8” aracını NATO ordularına da sunmayı hedeflemektedir.

Derman 8x8

Derman 8×8 lojistik destek ve taktik operasyonlara uygun, yükseltilebilir modüler balistik koruma seviyeleriyle, çok amaçlı kullanıma uygun olarak filo genelinde yüksek düzeyde benzerliğe sahip bir araç ailesi olarak geliştirilmiştir.

Kabin yapısına ECE Reg. 29’a göre çarpışma ve devrilme FEA analizleri yapılmış olup, tüm ana gövde panellerindeki güçlendirilmiş profiller sayesinde devrilme durumunda personelin zarar görmeyeceği kabin yapısı oluşturulmuştur. (ROPS).

Kabinin kendisi, STANAG 4569 Level 2 seviyesine (7 mm Armox 600T) uygun olup, STANAG 4569 Level 3 ve Level 4 seviyesine yükseltilebilir (Giydirme Kompozit Zırh Plakaları) özelliktedir. Balistik atış testleri kaynak yerlerine ve giydirme zırh bağlantı noktalarına da yapılmıştır. Bunun yanı sıra zırh sacı kaynaklı birleştirme noktalarına takviye yapılmıştır. Kabin zırh çeliği yapısının arkasına standart olarak yerleştirilen 3 mm aramid parçacık kalkanı ile (spall liner) şarapnel etkisi sınırlandırılmaktadır. (defenceturk)