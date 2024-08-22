Asya-Pasifik’te savunma yarışı! 570 milyon dolarlık füze üretim tesisi yatırımı

Avustralya, bölgesel savunma yarışında öne geçmek ve askeri kabiliyetlerini artırmak amacıyla büyük bir adım attı. Ülke, yurt içinde füze üretimini başlatmak için 570 milyon dolarlık bir anlaşma açıkladı. Savunma Sanayii Bakanı Pat Conroy, Sidney’in kuzeyindeki bir tesiste deniz ve havadan fırlatılabilen Ortak Saldırı Füzeleri (JSM) üretimi için anlaşma yapıldığını duyurdu.

2024 SONLARINDA ÜRETİM TESİSİNİN TEMELİ ATILACAK

Avustralya’nın yeni füze üretim tesisi, bu yılın sonlarına doğru temeli atılacak ve 2027 yılında üretime başlayacak. Fabrikanın yılda 100 füze üretmesi bekleniyor. Tesiste, son teknoloji F-35A uçaklarına takılabilen gemi savar seyir füzeleri ve JSM’ler üretilecek. Conroy, “Bu proje, ileri teknoloji üretim endüstrimize yatırım yapmak ve egemen savunma sanayi tabanımızı geliştirmekle ilgilidir” şeklinde konuştu.

2023 YILINDA REKOR KIRARAK 510 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Avustralya’nın bu stratejik hamlesi, Asya-Pasifik bölgesindeki savunma harcamalarındaki artışla paralel bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Çin’in savunma harcamalarındaki büyük artış ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, ABD müttefikleri arasında mühimmat üretim kapasitesindeki eksikliklere dair endişeleri artırmış durumda. Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ne göre, Asya’nın savunma harcamaları 2023 yılında rekor kırarak 510 milyar dolara ulaştı.

AVUSTRALYA’NIN SAVUNMA HAMLESİ

Avustralya, sadece füze üretiminde değil, aynı zamanda nükleer enerjili denizaltı filosunun geliştirilmesi gibi diğer büyük savunma projelerinde de önemli adımlar atıyor. Ülkenin bu stratejik yatırımları, Asya-Pasifik bölgesindeki askeri dengeleri etkileyecek ve uluslararası güvenlik stratejilerinde önemli bir rol oynayacak.

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