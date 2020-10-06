Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı da 85 bin 482'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 635 kişinin iyileştiği ülkede 213 kişinin tedavisi de sürüyor.



- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 75 Kovid-19 vakası tespit edildi.



Toplam vaka sayısının 24 bin 239'a yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 22 bin 83 kişi iyileşti.



Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybı yaşanmayan ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 422 kişi hayatını kaybetti.



Güney Kore'de 30 Eylül-2 Ekim'de kutlanan "Şükran Bayramı" olarak bilinen Chuseok Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle gelecek haftalarda Kovid-19 vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.



- Hong Kong



Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.



Hong Kong'da şimdiye kadar 5 bin 133 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 4 bin 875 kişi ise iyileşti.

- Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 521'e ulaştığı belirtildi.

Söz konusu yeni vakaların, yakın zaman önce ABD ve Fransa'dan dönen kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayvan'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmezken, virüs nedeniyle bugüne kadar toplam 7 kişi hayatını kaybetti.

Hastalığa yakalanan 485 kişinin iyileştiği Tayvan'da 29 kişinin tedavisi sürüyor.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 600 vakanın görüldüğü Tayland'da bugüne kadar virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 390 kişi iyileşti, 151 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

- Sri Lanka

Sri Lanka Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir hazır giyim fabrikasında çalışan 321 kişide Kovid-19'a rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu vakaların, ülkede iki aydır ilk kez pazar günü yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmasının ardından tespit edildiği belirtildi.

Salgını kontrol altına almak için Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü, başkent Colombo'nun iki banliyösünde sokağa çıkma yasağı uygulamaya koyan hükümet, okulları ve üniversiteleri kapattı, toplu taşıma araçlarına kısıtlamalar getirdi.

Bugüne kadar 3 bin 979 kişide Kovid-19 vakasına rastlanan ülkede, virüs nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 3 bin 259 kişi iyileşti.

- Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 467 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 315 bin 727'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 523'e çıktığı ifade edildi.



Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 300 bin 616 olarak kayıtlara geçti.

- Bangladeş



Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1499 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 371 bin 631'e ulaştı.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 405'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 284 bin 833 kişi de iyileşti.



Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.



- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 830'a yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 597 kişi de iyileşti.



Bu arada Singapur'un 8 Ekim'den itibaren Avustralya ve Vietnam'dan yolcuların ülkeye girişine izin vereceği açıklandı.

Öte yandan Avustralya'da Kovid-19 salgınının merkezi haline gelen Victoria eyaletinden gelecek yolcuların bu izin kapsamına alınmadığı belirtildi.



