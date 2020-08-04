Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA/KUALA LUMPUR/CAKARTA/TOKYO (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 432 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısının 280 bin 461'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 999’a çıktığı ifade edildi.

Pakistan’da Kovid-19'a rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 249 bin 397'ye yükseldi.

Ülkede kritik durumda 1013 Kovid-19 hastası bulunuyor.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 1918 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 3 bin 234'e çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının 244 bin 20'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede virüs tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısının 136 bin 860'a ulaştığı kaydedildi.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 6 bin 352 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 112 bin 593'e çıktı.

Bu, ülkede salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 115'e yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 66 bin 49'a ulaştı, tedavi gören aktif vaka sayısı 44 bin 429 olarak kaydedildi.

Virüs vakalarındaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe kondu.

Kentte toplu ulaşım hizmetleri durdurulurken bankalar, sağlık kuruluşları ve gıda üreticileri gibi zaruri ihtiyaçlara karşılık veren işletmeler haricindeki tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verildi.

- Endonezya

Endonezya’da son 24 saatte 1922 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 115 bin 56’ya yükseldi.

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 86 artarak 5 bin 388’e, iyileşenlerin sayısı 1813 artarak 72 bin 50’ye ulaştı.

Bugünkü Kovid-19 test sayısının 22 bin 902 olduğu ülkede, vakalar, başkent Cakarta’da 23 bin 26’ya, Doğu Cava’da 23 bin 412’ye, Bali'de 3 bin 578’e ve Açe’de 440’a çıktı.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 295 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 7'sinin yurt dışı irtibatlı, 2'sinin ülkede kalıcı ikametle çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakalardan büyük çoğunluğunun ise geçici çalışma izniyle ülkede bulunan yabancı işçiler olduğu ifade edildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası 53 bin 346'ya yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, 46 bin 179 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 80 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Kentteki toplam vaka sayısı 3 bin 670’e, ölü sayısı ise 41’e ulaştı. Virüs bulaşan 2 bin 141 kişi iyileşirken, 1488 vaka ise tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Yetkililer, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.

- Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 1 yeni Kovid-19 vakası ile toplam vaka sayısının 476'ya çıktığı açıklandı.

Açıklamada, yeni vakanın Filipinler'de yaşayan 50'li yaşlarındaki bir kadın olduğu, 30 Temmuz'da orada hastalandıktan sonra ülkeye döndüğü kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.

Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle sadece 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da 441 kişi sağlığına kavuştu.

- Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 321'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni vakanın 20 Temmuz'da Rusya'dan gelen Rus vatandaşı bir kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 71 gündür yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmadı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 142 kişi iyileşti, 121 kişinin tedavisi sürüyor.

- Vietnam

Vietnam Kovid-19 Koordinasyon Komitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte kaydedilen yurt içi kaynaklı 10 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 652'ye yükseldiği bildirildi.

Yeni vakaların, ülkede son 3 ayı aşkın sürenin ardından geçen hafta ilk yurt içi kaynaklı vakanın görüldüğü Da Nang'daki hastanelerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken can kaybı sayısı 8'e çıktı.

Da Nang şehrinde 31 Temmuz'da bir hastanede böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 70 yaşındaki erkek hasta Kovid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybetmişti. Bu, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede Kovid-19 görülen 377 kişi iyileşti, 270 kişinin tedavisi sürüyor.

- Kamboçya

Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 Kovid-19 vakası görüldüğü ve ülkedeki toplam vaka sayısının 240'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yeni vakanın Güney Kore aktarmalı uçuşla ülkeye gelen bir ABD Büyükelçiliği personeli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybeden kimsenin olmadığı Kamboçya'da, virüs tespit edilen 197 kişi iyileşti.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1 artışla 9 bin 2'ye yükseldi.

Bugün 16 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 684, aktif vakalar ise 193 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin vefat ettiği Malezya'da bugün virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

- Japonya

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1228 artışla 42 bin 158’e, ölü sayısı 1 artışla 1032'ye yükseldi.

Son bir günde yeni 309 vakanın tespit edildiği başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 14 bin 22’ye ulaştı.

Vaka sayıları Osaka’da 4 bin 720, Kanagawa’da 2 bin 750, Saitama’da 2 bin 556, Aiçi'de 2 bin 391, Fukuoka'da 2 bin 358, Çiba'da 1860 oldu.