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Ekonomi Asya borsaları yükseldi
Ekonomi

Asya borsaları yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:08:19 -
Asya borsaları yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığı seçimlerini Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Suga Yoşihide kazandı. Temsilciler Meclisi'nde (Şuugiin) 16 Eylül Çarşamba günü yapılacak olağanüstü oturumda Suga'nın başbakanlık görevine getirilmesi bekleniyor.

Bu gelişmenin yanı sıra Japonya'da açıklanan sanayi üretim verisinin temmuzda yüzde 8,7 artarak beklentileri aşması sonrası, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 23.559 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 106 seviyelerine geriledi.

Bugün Çin ile AB liderleri arasında video konferans aracılığıyla gerçekleştirilecek zirve öncesi, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükselerek 3.272 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 artışla 2.428 puandan kapanırken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 39.124 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 kazançla 24.655 puanda seyrediyor.


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