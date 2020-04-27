Asya borsaları yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasını daha da gevşetme kararı almasının ardından haftanın ilk işlem gününde yükseldi.

BoJ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla para politikasını daha da gevşeterek, sınırsız miktarda devlet tahvili alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda daha önce yıllık 80 trilyon yen olan devlet tahvili alım miktarı üst sınırını metinden kaldıran banka, toplamda yaklaşık 20 trilyon yen olacak şekilde şirket tahvili ve bonosu alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Öte yandan BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.

Japonya ekonomisindeki ciddi durumun Kovid-19 salgını nedeniyle sürmesinin muhtemel olduğu belirtilen metinde, 2020 mali yılı için enflasyon beklentisi yüzde 1,0 ila yüzde 1,1 aralığından, yüzde eksi 0,7 ila yüzde eksi 0,3 aralığına revize edildi. Bu dönemde Japonya ekonomisinin yüzde 3 ila yüzde 5 arasında daralacağı öngörüldü. Banka daha önce ekonominin 2020 mali yılında yüzde 0,8-1,1 bandında büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, Kovid-19'un Japon ekonomisi üzerinde ağır bir etki yaptığını belirterek, tahmin dönemi içinde fiyatların yüzde 2 hedefine ulaşmasının olası olmadığını, bu hedefi tutturana kadar güçlü parasal gevşemeye devam edeceklerini bildirdi.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,71 artarak günü 19.783 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 107,2 seviyelerine geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 yükselerek 2.816 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,3 artışla 24.272 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 primle 24.272 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 kazançla 1.923 puanda seyrediyor.



