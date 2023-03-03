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Ekonomi Asya borsaları Çin verileriyle yükselişte!
Ekonomi

Asya borsaları Çin verileriyle yükselişte!

Asya piyasaları, anketlerin Çin hizmetlerinde keskin bir toparlanma olduğunu göstermesiyle yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 09:58:00 -
Asya borsaları Çin verileriyle yükselişte!

Asya-Pasifik piyasaları, Atlanta Fed başkanı Raphael Bostic'in çeyrek puanlık artışlara "kesinlikle" bağlı kalmasından yana olduğunu söylemesinin ardından Wall Street'in bir gecede elde ettiği kazanımların ardından Cuma günü yükseldi.

Caixin/S&P Global hizmet satın alma müdürü endeksine göre Çin'in hizmet sektörü, Ocak ayındaki 52,9'dan Şubat ayında 55'e yükselen bir aktivite artışı gördü.

Shenzhen Bileşeni yüzde 0,2 düştü ve Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,13 yükseldi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselirken, Hang Seng Tech endeksi yüzde 1,5 arttı.

Nikkei 225 yüzde 1,46 yükselerek bölgedeki kazançlara öncülük etti ve Japonya'nın işsizlik oranı Ocak ayında yüzde 2,4'e ulaştı, Topix yüzde 1,25 yükseldi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,44 ve Güney Koreli Kospi yüzde 0,15, Kosdaq yüzde 1,36 yükseldi.
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ABD'de hisse senetleri, işlem günü başladığında başlangıçta baskı altındaydı, ancak Bostic'in açıklamalarının ardından öğleden sonra yükseldi. Dow Jones Sanayi Ortalaması, önde gelen ABD endeksleri arasında yüzde 1,05 artışla kazançlara öncülük ederken, S&P 500 ve Nasdaq Composite sırasıyla yüzde 0,76 ve yüzde 0,73 artışla kapattı.

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