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Ekonomi Asya borsaları Çin hariç yükseldi
Ekonomi

Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:28:28 -
Asya borsaları Çin hariç yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Ekonomiyi destekleme paketleri konusunda ABD'den gelen haberler piyasaları desteklemeye devam ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının İngiltere'de uygulanmaya başlanması da yatırımcı risk iştahını artırdı.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, enflasyon kasımda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 0,5 geriledi. Açıklanan verilerin ülkenin 2009'dan bu yana ilk kez deflasyona düştüğüne işaret etmesi sonrası Şanghay bileşik endeksi kapanışta yüzde 1,1 azalarak 3.372 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artarak 26.818 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 104,2 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 46.033 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 26.488 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 2 primle 2.755 puandan kapandı.

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