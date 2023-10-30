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Dünya Asya borsaları bölgeden gelen haber ile şaşırdı! Tayland'ın en büyük bankasından adım: Kripto Para borsasını satın aldı
Dünya

Asya borsaları bölgeden gelen haber ile şaşırdı! Tayland'ın en büyük bankasından adım: Kripto Para borsasını satın aldı

Yeniakit Publisher
2023-10-30 21:54:00 - 2023-10-30 22:07:07
Asya borsaları bölgeden gelen haber ile şaşırdı! Tayland'ın en büyük bankasından adım: Kripto Para borsasını satın aldı

Asya ülkesi Kasikorn Bank,103 milyon dolara kripto para borsası satın aldı.

Tayland’da K-Bank olarak da bilinen Kasikorn Bank, yerel kripto para borsalarından birini satın aldı.

Kasikom Bank, ülkede 2017’den beri faaliyet gösteren Satang adlı kripto para borsasının bağlı olduğu şirketin hisselerinin %97’sini satın aldı.

Yapılan resmi duyurulara göre anlaşmanın değeri 3,7 milyar Tayland bahtı (102,8 milyon dolar) düzeyinde. Banka, şirketi kendisine bağlı olan Unita Capital aracılığıyla satın aldı.

Anlaşmanın uygulamaya girmesiyle birlikte Satang borsasının Orbix olarak yeniden markalandırılması planlanıyor. Borsa için ayrıca Orbix Custodian, Orbix Invest ve Orbix Technology olarak üç alt şirket açılacak. Orbix Invest’in bir kripto para fon yöneticisi, Orbix Technology’nin ise blockchain geliştiricisi olarak faaliyet göstermesi bekleniyor.

Tayland’ın yanı sıra Vietnam’da ve Çin’de faaliyet gösteren K-Bank, Güneydoğu Asya’nın önde gelen bankaları arasında yer alıyor. Banka yakın zamanda web3, fintech ve yapay zeka ağırlıklı, 100 milyon dolarlık bir fon kurdu.
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