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Ekonomi Asya borsaları alıcılı seyretti
Ekonomi

Asya borsaları alıcılı seyretti

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:40:08 -
Asya borsaları alıcılı seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Dün, sosyal medya uygulaması TikTok'un satışına ilişkin haber akışıyla artan ABD-Çin gerginliği ve ABD pay piyasalarındaki satıcılı seyir sonrası güne satış ağırlıklı başlayan Asya borsaları, ilerleyen saatlerde kayıplarını telafi ederek yükseldi.

Analistler, özellikle Şanghay bileşik endeksinde son bir haftadır süren düşüş eğiliminin destek bölgesinde tepki alımlarıyla karşılandığını kaydetti. Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 artışla 3.260 puanda seyrediyor.

Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artarak günü 23.406 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 106,2 seviyesine yükseldi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyirle 2.396 puandan kapanış yaptı.

Şu dakikalarda Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 primle 38.864 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 yükselişle 24.513 puanda seyrediyor.


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