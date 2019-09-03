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Asya borsaları

03 Eylül 2019 Salı 10:28
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Makroekonomik veri akışının zayıf olduğu Asya borsalarında, bugün de düşük işlem hacimli dalgalı bir seyrin hakim olduğu görüldü. Ticaret müzakereleri konusunda ABD ile Çinli yetkililerin program belirleme konusunda güçlük yaşadığına dair haberler ise Çin borsasındaki yükselişi sınırladı.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.915-2.930 puan dar bandında hareket ederken, kapanışa yakın yüzde 0,21 artışla 2.930,15 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, en düşük 20.578 ve en yüksek 20.662 puanı görmesinin ardından günü 20.625,16 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 106,1 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,4 düşüşle 36.822,60 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kayıpla 25.546,23 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,18 azalışla 1.965,69 puanda seyrediyor.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:28
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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