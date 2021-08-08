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Kadın - Aile Aşure tarifi tam ölçülü | 10 kişilik kolay aşure tarifi
Kadın - Aile

Aşure tarifi tam ölçülü | 10 kişilik kolay aşure tarifi

Aşure nasıl yapılır? Muharrem ayının 10.günü aşure günü olarak idrak ediliyor. Muharrem ayıyla birlikte pek çok kişi aşurenin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Denenmiş aşure tarifi | Tam ölçülü aşure tarifi

Yeniakit Publisher
2021-08-08 21:25:00 -
Aşure tarifi tam ölçülü | 10 kişilik kolay aşure tarifi

Hicri yılın ilk ayı olan muharrem ayı 9 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. 18 Ağustos 2021'de ise aşure günü idrak edilecek. Bu mübarek ayda aşure yapmak isteyenler ise tam ölçülü tarifleri araştırıyor. İşte, kolay aşure tarifi

Aşure tarifi

Malzemeler:

1 kilo aşurelik buğday

2 su bardağı kuru fasulye

2 su bardağı nohut

2 su bardağı kuru kayısı

2 su bardağı kuru incir

2,5 su bardağı kuru üzüm

5 yemek kaşığı pirinç

1 çay bardağı kuş üzümü

6 su bardağı şeker

1 adet portakalın rendesi

2 su bardağı süt

5 litre su

Üzeri için:

Nar

Tarçın

Ceviz

Badem

Aşure nasıl yapılır?

Aşure yapmadan bir gece önce buğdayı, nohutları ve fasulyeyi ayrı ayrı suya koyun.

Ertesi gün sabah yani en az 8 saat sonra buğdayı, fasulyeyi ve nohudu yıkayıp ayrı ayrı tencere yerde haşlayın.

Tarifte yer alan 5 litre su ilk aşamada buğday haşlanırken tencereye ilave edin.

5 yemek kaşığı pirinç de ayrı bir tencerede haşlayın.

Buğday yumuşadığında tencereye süzülen nohut, fasulye ve pirinç ilave edin.

Aşure biraz kaynadıktan sonra tencereye küp küp doğradığınız kayısı, incir ve rendelediğiniz portakal kabuğunu ilave edin.

Ardından tencereye şeker ve süt ekleyin.

Aşure suyunu çektikçe göz kararı su ekleyebilirisiniz.

Aşure pişirilip kenara alındığında bir süre suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ilave edin.

Aşure sıcakken kaselere boşaltın.

Tatlınız ılınınca üzerini süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Aşure gününün önemi nedir? Aşure günü ne zaman?
Aşure gününün önemi nedir? Aşure günü ne zaman?

İSLAM

Aşure gününün önemi nedir? Aşure günü ne zaman?

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