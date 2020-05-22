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Astsubay Sicil Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

Astsubayların tabi olduğu Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT), doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda askıya alınabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 02:33:00 -
Astsubay Sicil Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

MSB, Astsubay Sicil Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmelik değişikliği ile fiziki yeterlilik tespiti ile ilgili genel esasların belirlendiği maddeye, "Doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda personelin FYTD'den muaf tutulmasına Bakanlıkça karar verilebilir" bendi eklendi.

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