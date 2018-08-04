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Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'dan terör mesajı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu eşi ve bebeği şehit edilen Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, Kayserispor'un sezon açılışına katıldı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 21:40
Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'dan terör mesajı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile eşi Nurcan Karakaya'yı şehit veren Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, Kayserispor'un terörün de lanetlendiği sezon açılışına katıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un, Kayseri Kadir Has Stadı'nda yapılan 2018-2019 futbol sezonu açılışına yakınlarıyla katılan şehit eşi Serkan Karakaya'yı, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir karşıladı.

Bedir'in locasına geçen Karakaya'yı sarı-kırmızılı taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganıyla karşıladı.

Program öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karakaya, Kayserispor Başkanı Bedir'in kendilerine bir davette bulunduğunu, kendilerinin de teröre inat buraya geldiklerini söyledi.

O KÖPEK SÜRÜLERİNE KARŞI BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI

 Kayserispor'a ligde başarılar dileyen Karakaya, "Başkanım beni aradığında terörün lanetleneceğini söyledi. Taraftarlarla birlikte bağırarak, çağırarak, acımızı atlatırız diye etkinliğe katıldık. Başkanıma ilgisinden, alakasından dolayı teşekkür ediyorum. Kayserispor böyle bir başkana sahip olduğu için çok şanslı. Vatanımız sağ olsun benim acım hala içimde taze, hiçbir zaman da kurumayacak. O köpek sürülerine karşı birlik ve beraberlik zamanı. Şu an stattan da anlaşıldığı gibi Kayseri şehitleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

EROL BEDİR: TERÖRÜN BİZİ YILDIRAMAYACAĞINI HEP BERABER HAYKIRACAĞIZ

Erol Bedir, sezon açılışını iki ay önce planladıklarını ve bu hain saldırı olduktan sonra etkinliği yapma konusunda tereddüt ettiklerini, bunun üzerine şehit eşi Serkan Karakaya ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Serkan Karakaya'nın teröre karşı duruşunun kendilerini son derece etkilediğini vurgulayan Bedir, şunları kaydetti:

"Bu geceyi yapıp yapmama konusunda tereddüte düştük. Taraftarla konuştuk. Taraftar da 'Biz orada olacağız, siz yapmasanız da gelip terörü lanetleyeceğiz' dedi. Bununla yetinmedim. 'Acaba şehit ailesinin düşüncesi nedir?' diye Serkan Astsubayı aradım, fikrini sordum eğer istiyorlarsa töreni iptal edebileceğimizi söyledim. O da tam bir milli duruş sergileyerek 'Hayır böyle bir şey olmasın, terörün istediği zaten bu. Biz başımızı öne eğmemeliyiz, terör bizi yıldıramaz. Siz programınıza devam edin. Hatta isterseniz ben de katılmak isterim.' dedi. Ailece bu gecenin yapılmasını istediler, herkesten evvel geldiler. Bazen eğleneceğiz, bazen güleceğiz. Kayserispor'u alkışlayacağız ama içimizdeki kin, nefret, intikam duygusu, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması temennisi hiç eksilmeyecek. Bugün hem sezon açılışını yapacağız hem de terörün bizi yıldıramayacağını hep beraber haykıracağız."  

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 21:40
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