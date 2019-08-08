Astronotların besin kaynağı spirulinanın faydaları saymakla bitmiyor!

Spirulina, besin değerinin yüksekliği sebebiyle astronotlar tarafından tüketiliyor. Sodyum, potasyum, protein, kalsiyum ve magnezyum açısından çok zengin olan spirulina, kolesterol içermiyor.

En büyük ve en önemli özelliği, zamanımız gereği çok maruz kaldığımız ağır metal zehirlenmelerine karşı birebir söktürücüdür. Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik gibi bir dolu hastalığınız var ve teşhis konamıyorsa, ağır metal zehirlenmesi durumunu göz önünde bulundurun.

Spirulina aslında tek hücreli bir yosunun özel yöntemlerle kurutulmuş toz ya da hap haline deniyor. Ete oranla içinde daha fazla protein barındırıyor. İçerisindeki lifler sayesinde kilo kontrolü konusunda oldukça yararlı.Unutkanlık ve yorgunluk gibi durumlara çözüm sağlıyor. Çünkü içinde bolca B12 vitamini mevcut. C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminizi koruyor. Kas oluşumuna destek verir ve kansızlık sorununuzu çözer.

Birçok yararı bulunan bu besini her yiyeceğinizin içerisinde kullanabilirsiniz. Smoothieler, çaylar ve hatta tatlılarınızın içerisine bile spirulina koyabilirsiniz.

Hap halindeki spirulinaları alıp ek gıda takviyesi olarak tüketebilirsiniz. (doktor dahilinde)

Sadece yiyecek olarak değil, cilt içinde kullanılan spirulina; maske yaptığınız taktirde cildinizde ışıltı ve yaşlanma karşıtı etkiler bırakıyor.

Sağlıcakla kalın..