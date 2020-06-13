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Teknoloji

Astronotlar 'egzotik' madde oluşturmayı başardı!

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, uzayın mikro yerçekimini kullanarak egzotik bir madde oluşturmayı başardıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 02:06:00 -
Astronotlar 'egzotik' madde oluşturmayı başardı!

Uluslararası Uzay İstasyonu bünyesinde çalışmalarını sürdüren astronotlar, uzayın mikro yerçekimini kullanarak egzotik bir madde türü oluşturmayı başardı.

Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature'de yayınlanan çalışma kapsamında, ortam soğudukça egzotik kuantum etkilerinin daha belirgin hale geldiği ve elde edilen egzotik maddenin, Bose-Einstein Yoğunlaşması'nı sağladığı belirtildi.

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