Assan Hanil’in tesislerine güvenli üretim sertifikası

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, Kovid-19 salgınını yakından takip edip, tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Güner, “Assan Hanil olarak kurulduğumuz günden bu yana dünya standartlarında kalitede sürdürülebilir üretim anlayışı ve inovasyona odaklandık. Pandemi sürecinin en başından beri çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütüyoruz. Aldığımız önlemler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar neticesinde TSE tarafından yapılan denetlemeler sonucu verilen Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandık” diye konuştu.