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Ekonomi Assan Hanil’in tesislerine güvenli üretim sertifikası
Ekonomi

Assan Hanil’in tesislerine güvenli üretim sertifikası

Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren otomotiv ana parça tedarik sektörünün üreticilerinden Assan Hanil’in İzmit, Bursa ve Aksaray’daki tesislerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri, hayata geçirdiği uygulamalar ve düzenlemeler neticesinde güvenli üretim sertifikası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:20:00 -
Assan Hanil’in tesislerine güvenli üretim sertifikası

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, Kovid-19 salgınını yakından takip edip, tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Güner, “Assan Hanil olarak kurulduğumuz günden bu yana dünya standartlarında kalitede sürdürülebilir üretim anlayışı ve inovasyona odaklandık. Pandemi sürecinin en başından beri çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütüyoruz. Aldığımız önlemler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar neticesinde TSE tarafından yapılan denetlemeler sonucu verilen Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandık” diye konuştu.

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