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Ekonomi Assan Hanil’in tesislerine güvenli üretim sertifikası
Ekonomi

Assan Hanil’in tesislerine güvenli üretim sertifikası

Assan Hanil’in İzmit, Bursa ve Aksaray’daki tesislerine TSE tarafından Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:50:27 -
Assan Hanil’in tesislerine güvenli üretim sertifikası

İSTANBUL (AA) - Assan Hanil’in İzmit, Bursa ve Aksaray’daki tesislerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri, hayata geçirdiği uygulamalar ve düzenlemeler neticesinde güvenli üretim sertifikası verildi.

Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren otomotiv ana parça tedarik sektörünün üreticilerinden Assan Hanil'den yapılan açıklamaya göre, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) hazırladığı Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nda belirtilen tüm şartları sağlayan Assan Hanil’in İzmit, Bursa ve Aksaray’daki üretim tesislerine yapılan denetimler sonucunda TSE tarafından Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, Kovid-19 salgınını yakından takip edip, tüm önlemleri aldıklarını belirterek, “Assan Hanil olarak kurulduğumuz günden bu yana dünya standartlarında kalitede sürdürülebilir üretim anlayışı ve inovasyona odaklandık. Pandemi sürecinin en başından beri çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütüyoruz. Aldığımız önlemler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar neticesinde TSE tarafından yapılan denetlemeler sonucu verilen Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandık. Önümüzdeki süreçte de üst düzey tedbirleri alarak üretmeye ve ülke ihracatına katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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